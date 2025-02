Verona promuove la salute e il benessere in città: incontro con l’oncologo

A Verona un incontro con un’oncologo per parlare di salute e benessere in città.

Mercoledì 19 marzo alle 17:30, nella Sala Ater di Piazza Pozza a Verona, un incontro con l’oncologo per parlare di salute e benessere nelle città. L’evento si chiama “Le Città Sane” e sarà un’occasione per capire come Verona sta lavorando per migliorare la qualità della vita di tutti.

Una Città Sana è un posto dove le persone vivono meglio, grazie a progetti che aiutano la salute, l’inclusione sociale e la prevenzione delle malattie. Si parlerà di cosa si sta facendo per rendere Verona un luogo più sicuro e accogliente per tutti.

A guidare l’incontro sarà la Annamaria Molino, medico oncologo e consigliera comunale. Lei spiegherà quali iniziative sono già in corso e ascolterà le idee e i bisogni dei cittadini.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. È organizzato dalla Rete Città Sane e dalla 1a Circoscrizione.