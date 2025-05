Ruba e-bike da 4 mila euro a un Turista tedesco in centro a Verona, arrestato 19enne.

Ruba una e-bike da 4.200 euro a un turista tedesco: arrestato 19enne in centro a Verona che ha tentato di fuggire a piedi. Il ragazzo però è stato bloccato dai Carabinieri e messo in manette. È finita così la giornata di un 19enne di origine pakistana, già noto alle forze dell’ordine, fermato ieri pomeriggio in Corso Roma per furto aggravato.

Il ladro è stato notato dalla pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona mentre spingeva a fatica una bicicletta elettrica, evidentemente fuori uso. Alla vista dei militari ha lasciato la due ruote e si è allontanato rapidamente, cercando di far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe. Dopo un breve inseguimento a piedi è stato raggiunto e bloccato.

Un rapido controllo sulla bici ha chiarito la situazione: la ruota anteriore era ancora bloccata da un cavo antifurto tagliato malamente, segno evidente di un furto appena compiuto. Il ragazzo ha ammesso di aver sottratto la bici da una rastrelliera nei pressi di piazza Brà.

I militari, tornati sul luogo del furto, hanno lasciato un biglietto con i recapiti della caserma. Poco dopo, un turista tedesco si è presentato al Comando per denunciare il furto e ha riconosciuto immediatamente il mezzo: una e-bike di alto valore, circa 4.200 euro, parte integrante della sua vacanza in gruppo tra le colline veronesi.

Oltre al furto, il 19enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di eroina per uso personale. Per questo motivo sarà anche segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Su disposizione della Procura, l’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma ed è stato condotto questa mattina in Tribunale per la direttissima. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, che ha potuto proseguire senza ulteriori intoppi la sua vacanza in Italia.