Collezionista di orologi aggredito e derubato, bottino da 300mila euro

Violenta aggressione a Roncanova: rubati orologi di lusso per 300mila euro a un collezionista.

Un collezionista rodigino di orologi, di 74 anni, è stato aggredito e derubato davanti al municipio a Roncanova di Gazzo Veronese. La notizia, riportata dal giornale L’Arena, spiega che i rapinatori sono fuggiti dopo averlo colpito con violenza. L’aggressione fulminea e ben orchestrata si è consumata nel parcheggio. L’uomo appassionato di orologi di lusso, è stato preso di mira da due malviventi, che lo hanno colpito prima di sottrargli una collezione di orologi dal valore di circa 300mila euro.

La vittima si era fermata nel parcheggio per una breve sosta, probabilmente per raggiungere alcuni amici in un locale vicino. In pochi attimi, però, la situazione è degenerata: due uomini, scesi da un’Audi nera, lo hanno assalito senza dargli possibilità di reagire. Mentre uno lo immobilizzava, il complice si impossessava del bottino.

Dopo l’aggressione, i rapinatori si sono dati alla fuga a tutta velocità lungo la Statale 12, facendo perdere le proprie tracce. Subito dopo, sono stati allertati i soccorsi e i carabinieri, che hanno raggiunto il luogo della rapina.

Le forze dell’ordine, come afferma il giornale L’Arena, non escludono che l’uomo fosse stato seguito già da tempo e che i malviventi sapessero dell’elevato valore degli oggetti rubati. Gli investigatori stanno ora analizzando le telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze.