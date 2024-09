Rompeva i finestrini e vandalizzava le auto in sosta: individuato ed espulso

Individuato dalla Polfer di Verona il presunto autore degli atti di vandalismo sulle auto in sosta: fermato e portato al Cpr di Roma.

Rompeva i finestrini e vandalizzava le auto in sosta, l‘ultimo episodio pochi giorni fa: è stato individuato e portato a un centro per il rimpatrio. Una persona straniera, pluripregiudicata e irregolare, è stata infatti fermata e condotta in un Centro di permanenza per i rimpatri a seguito di un provvedimento amministrativo di espulsione dal territorio italiano disposto dall’Autorità Provinciale di pubblica sicurezza scaligera.

Il risultato è il frutto dell’attività condotta dalla Polfer per Verona e il Trentino Alto Adige e dalla polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova, che hanno intensificato i controlli all’interno dell’ex scalo ferroviario della stazione e in piazzale XXV Aprile dopo gli ultimi episodi di vandalismo notturno ai danni delle autovetture private del personale dipendente, avvenuti tra mercoledì e giovedì.

Nella tarda mattinata di ieri i poliziotti della Polfer di Verona hanno rintracciato e fermato in piazzale XXV Aprile un giovane di origine nordafricana, già indagato per danneggiamento aggravato a fine luglio scorso, dopo aver infranto in pieno giorno i vetri di autovetture private all’interno dello stesso scalo ferroviario, venendo ripreso dalla videocamera interna all’abitacolo di un veicolo.

La procedura di urgenza avviata dall’Ufficio Immigrazione scaligero, con la collaborazione della Direzione Centrale dell’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha consentito in breve tempo di ottenere l’assegnazione di un posto presso il Cpr di Ponte Galeria a Roma. Lo straniero, ritenuto essere anche il presunto autore degli ultimi episodi di vandalismo registrati, è stato quindi accompagnato presso il Cpr dagli agenti della Polfer, per essere trattenuto e formalmente identificato prima di essere consegnato alle autorità straniere del Paese di origine.