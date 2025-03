Risse tra giovanissimi e alcolici ai minorenni, sigilli alla discoteca

Continue risse tra giovanissimi e alcolici ai minorenni, sigilli della polizia per 15 giorni alla discoteca “Nuovo Club” di Nogara.

La polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione al provvedimento del Questore di Verona con il quale è stata disposta la sospensione, per la durata di 15 giorni, dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al titolare del “Nuovo Club” di Nogara.

La chiusura temporanea della discoteca si è resa necessaria alla luce dei ripetuti controlli effettuati dalle forze dell’ordine, spesso chiamate a intervenire per sedare risse tra giovanissimi che, a causa dell’abuso di alcolici, creavano disordini sia dentro che fuori dal locale, servendosi, talvolta, anche di cocci di vetro per aggredirsi tra loro. Le numerose segnalazioni raccolte sin dalla data di apertura della discoteca, nell’ottobre dello scorso anno, e il frequente intervento di personale sanitario richiesto a seguito di ferite subite nel corso delle molteplici liti registrate, hanno fatto emergere un quadro rilevante sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

“Alcolici serviti ai minorenni”.

A questi elementi, si sono aggiunte le insistenti segnalazioni da parte della cittadinanza preoccupata per la somministrazione di bevande alcoliche, all’interno del locale, a minorenni: dato, questo, accertato nel corso di un servizio effettuato dalle forze dell’ordine in borghese, la scorsa domenica. Dal controllo è emerso non solo che gli alcolici venivano somministrati a minori di 16 anni, ma anche che mancava qualsiasi tipo di verifica, da parte del personale del locale, sull’età dei soggetti richiedenti, così come invece previsto dalla legge.

In virtù del pericolo attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emerso dai dati raccolti negli ultimi mesi, su proposta del Comando carabinieri di Nogara, il Questore ha ordinato la sospensione della licenza della discoteca – provvedimento che, se non rispettato, comporterà l’immediato sgombero dei locali e la contestuale apposizione dei sigilli, oltre alla sanzione prevista per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.