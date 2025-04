Il rigore non c’è, e l’attaccante dell’under 14 lo calcia fuori apposta

Rigore inesistente fischiato dall’arbitro, e l’attaccante della San Martino Giovani lo calcia fuori, su indicazione dell’allenatrice.

Il rigore non c’era, ma l’arbitro lo ha assegnato ugualmente, commettendo un evidente errore: e allora il capitano della San Martino Giovani, su indicazione della stessa allenatrice, lo ha sbagliato apposta, calciando fuori il pallone.

Un gesto da libro Cuore dei campi di calcio quello raccontato dal quotidiano l’Arena e avvenuto ad Arcole, nel corso di una gara del campionato under 14 tra la San Martino e la Napoleonica. Per la cronaca, al momento del rigore inesistente la San Martino conduceva già per 2 a 0. La partita è poi finita sul 2 a 1.