Ricercato da due giorni, era in un bar in stazione: 28enne finisce in carcere

Era ricercato da due giorni, è stato trovato in un bar della stazione di Verona Porta Nuova: 28enne arrestato e portato in carcere.

Nella mattinata del 25 ottobre, la polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 28 anni che si trovava all’interno di un esercizio commerciale in piazzale XXV Aprile, a Verona. Il giovane era ricercato dall’Autorità Giudiziaria di Verona per aver violato la misura del divieto di dimora nel comune di Verona, pertanto sostituita con la custodia in carcere.

Durante i controlli svolti dalla Polfer presso la stazione di Verona Porta Nuova, i poliziotti in pattuglia hanno proceduto al controllo del 28enne, che si trovava all’interno di un bar, in compagnia di altri connazionali, abituali frequentatori della zona.

Tramite accertamenti in banca dati Interforze, è emerso che lo straniero – pluripregiudicato e senza fissa dimora – era ricercato da due giorni a seguito di una misura restrittiva emessa dal Tribunale di Verona. Per il giovane, infatti, era stato disposto il divieto di dimora nel comune di Verona dal Giudice del Tribunale scaligero, dopo essere stato arrestato per rapina dagli agenti delle volanti lo scorso marzo.

Per questo motivo, dopo aver accertato le ripetute violazioni della misura cautelare da parte del 28enne, la Questura scaligera ha richiesto al Gip una misura restrittiva più adeguata. Pertanto, il cittadino marocchino si trova ora nel carcere di Verona, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.