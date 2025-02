Ricercato e condannato per estorsione, 60enne arrestato a Peschiera

Un 60enne condannato per estorsione è stato arrestato dai carabinieri di Peschiera del Garda.

Nella serata del 6 febbraio scorso i carabinieri di Peschiera del Garda hanno tratto in arresto un 60enne di origini calabresi, in quanto destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione a seguito di sentenza definitiva di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia per il delitto di estorsione in concorso continuata aggravata dal metodo mafioso, commessa dal mese di settembre 2014 al mese di giugno 2015 a Flero (BS).

Il 60enne è stato individuato e arrestato dai carabinieri, nel contesto di servizio perlustrativo e, dopo aver espletato le formalità di rito presso il Comando Compagnia di Peschiera del Garda lo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio, dove dovrà scontare, la pena di anni 3 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione oltre al pagamento di una multa di 933 euro.