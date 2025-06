Rapine, furti e spaccio in stazione a Verona Porta Nuova, arrivano le prime condanne: in totale sono 57 anni di carcere.

Si è concluso davanti al Gup del Tribunale di Verona il primo stralcio del procedimento penale nei confronti di una banda criminale attiva nella zona della stazione di Verona Porta Nuova, accusata a vario titolo di rapine, furti, spaccio di stupefacenti, lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale.

Il procedimento ha coinvolto complessivamente 38 indagati – 32 dei quali di origine marocchina – per un totale di 96 capi d’imputazione. Già il 12 luglio dello scorso anno erano stati emessi 26 ordini di custodia cautelare in carcere e 7 divieti di dimora.

Delle persone ancora detenute, 6 hanno optato per il patteggiamento, ottenendo condanne comprese tra i 2 e i 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre 8 imputati hanno scelto il rito abbreviato, con pene che vanno dai 4 anni e 2 mesi ai 7 anni e 6 mesi. In totale sono stati comminati 57 anni di carcere.

Per sette di loro, il giudice ha disposto anche la misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato al termine della pena. Le restanti posizioni, per le quali era stato chiesto il rinvio a giudizio lo scorso 14 febbraio, saranno esaminate nell’udienza fissata per il prossimo 29 settembre.