Un 43enne è stato arrestato per rapina impropria dopo aver rubato al supermercato di San Michele Extra a Verona.

Il 25 novembre scorso i carabinieri di San Michele Extra hanno arrestato un 43enne di nazionalità tunisina senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, poiché gravemente indiziato di rapina impropria.

Nello specifico, l’uomo dopo essere entrato all’interno di un noto supermercato del quartiere, veniva attenzionato dal personale di vigilanza in quanto si aggirava tra le varie corsie con fare sospetto, riponendo nella borsa prodotti surgelati e vari generi alimentari, il tutto con movimenti fulminei, verificando pure di non esser visto da nessuno; una volta giunto nei pressi delle barriere d’ingresso del supermercato guadagnava la fuga approfittando dell’ingresso di un avventore, spintonando l’addetto ai controlli e le persone presenti nelle vicinanze.

Nell’immediatezza venivano allertati i carabinieri al numero unico d’emergenza che in pochi minuti giungevano sul posto bloccando il sospettato a breve distanza dal supermercato e, a seguito di perquisizione personale, rinvenivano all’interno della borsa e del suo zaino diversi generi alimentari per un valore di circa 270 euro, merce subito restituita al responsabile del punto vendita.

Il 43enne tunisino, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva dichiarato in stato d’arresto per il reato di rapina impropria e condotto presso la sede del Comando provinciale dei carabinieri di via Salvo d’Acquisto, dove veniva trattenuto presso le camere di sicurezza; il 27 l’uomo è stato condotto dinanzi al Giudice del Tribunale Scaligero il quale ha convalidato l’arresto e, a seguito dei richiesti termini a difesa, rinviava l’udienza a febbraio 2026, applicando allo stesso la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.