Uno dei responsabili della rapina al supermercato MD di via Curiel a Verona, che si trovava ai domiciliari, portato in carcere.

Nel pomeriggio dell’8 maggio scorso, i carabinieri di Verona hanno arrestato e condotto in carcere un 19enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, in quanto condannato per rapina aggravata a un supermercato. Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari per la rapina a mano armata in concorso commessa ad aprile dell’anno scorso presso il supermercato MD di via Curiel.

Arrestato poco dopo i fatti e condannato, fu collocato al tempo agli arresti domiciliari. Su di lui si è però abbattuta la “scure” del decreto sicurezza, che vieta la sospensione dell’esecuzione della pena per i soggetti ritenuti pericolosi. Pertanto, per il 19enne si sono quindi aperte le porte del carcere, dove dovrà rimanere fino ad aprile del 2027.