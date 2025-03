Anziane sorelle legate e rapinate dalla badante e da due complici: arrestati

Tre arrestati dei carabinieri di Cologna Veneta per rapina aggravata in abitazione.

Nella mattinata del 27 marzo scorso i carabinieri di Cologna Veneta hanno dato esecuzione a tre ordini per la carcerazione, emessi dalla Procura della Repubblica di Rovigo, a carico di tre soggetti italiani, rispettivamente di 54, 52 e 29 anni, già indagati per una rapina aggravata in abitazione.

Il delitto era stato commesso il 16 dicembre 2015 nel comune di Megliadino San Fidenzio (PD), dove più individui, travisati e armati, hanno fatto irruzione nell’abitazione di due anziane sorelle. Dopo averle dapprima minacciate e poi legate mani e piedi e fatte stendere su un letto, e dopo aver messo a soqquadro la casa, si sono impossessati di tutti gli oggetti di valore e del denaro presente in casa per poi darsi alla fuga, lasciando sul letto le due anziane signore in preda al panico per quanto subito.

È stata poi la badante, qualche ora dopo, a liberarle e a chiamare i soccorsi, salvo poi scoprire, grazie alle indagini dei carabinieri, che era una dei tre responsabili del delitto. I tre arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la Casa circondariale di Verona Montorio, dove dovranno scontare la pena di quasi 3 anni di reclusione.