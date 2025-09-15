Tragedia a Verona, un ragazzo di 16 anni è annegato nella piscina di una casa privata in Borgo Milano.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, lunedì 15, in Borgo Milano a Verona, nelle vicinanze dello stadio Bentegodi, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita per essere annegato in una piscina all’interno di una casa privata.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane – di nazionalità cingalese e seguito dal Policlinico di Borgo Roma per alcune patologie – si sarebbe allontanato dal Centro don Calabria, dove stava frequentando un percorso scolastico. Dopo essersi introdotto nella proprietà, come riferisce Ansa, sarebbe caduto nella piscina esterna, dove è stato ritrovato ormai privo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi e i soccorritori. Per il ragazzo, però, non c’era già più nulla da fare. Rimane da chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

++ notizia in aggiornamento ++