Complice l’asfalto bagnato e qualche bicchierino di troppo, raffica di incidenti nelle ultime ore sulle strade di Verona.

Tre incidenti sono stati rilevati nelle ultime ore dalla polizia locale di Verona, tutti fortunatamente senza feriti gravi. Il primo incidente, in ordine di tempo, è accaduto nella notte in via Da Legnago, con la fuoriuscita autonoma di una Toyota C-HR, il cui conducente è risultato positivo all’etilometro. La strada è rimasta chiusa per mettere in sicurezza un palo della luce fortemente danneggiato.

Un’altra fuoriuscita autonoma si è verificata questa mattina, mercoledì 24, poco dopo le 10 all’uscita di Montorio sulla tangenziale Est, con una Fiat Panda che si è cappottata lungo la scarpata. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

Infine, scontro poco dopo le 13 tra due veicoli all’incrocio tra via Archimede e via Catania tra una Subaru e una Fiat Panda, con la conducente trasferita al Pronto soccorso del Polo Confortini. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti da parte del Nucleo infortunistica della polizia locale.

Da inizio anno nel capoluogo sono 1638 i sinistri rilevati dalla polizia locale con 2 decessi, nel 2024 furono 1.690 con 12 decessi. L’appello dal comando di via del Pontiere è quello di una guida prudente al volante, nel rispetto dei limiti di velocità, visto anche il maltempo in atto e soprattutto la conduzione dei veicoli in condizioni psicofisiche idonee, per non creare pericoli a se stessi e agli altri.