Protagonista una donna che vive a Verona.

Prediceva la caduta di un meteorite sulla Terra e aveva coinvolto madre e figlia nella costruzione di un bunker per proteggersi. Tanto che le due donne di Cividale, in Friuli Venezia Giulia, le avevano affidato circa 200mila euro. Una storia che ha dell’incredibile quella raccontata dal quotidiano Il Messaggero Veneto, terminata con la condanna della finta sensitiva.

La donna, millantando di essere una chiromante, sosteneva di avere delle visioni, aveva così convinto madre e figlia dell’utilità di costruire un bunker sotterraneo in Croazia. Il caso è finito in tribunale a Udine, nell’ambito di un’inchiesta per truffa aggravata.

Le pseudo sensitiva si chiama Kristina Hanzic, 53 anni, di nazionalità croata, residente a Verona, è stata condannata, nei giorni scorsi, a un anno e 10 mesi di carcere. La pena potrebbe essere sospesa con condizionale in caso di versamento di una provvisione di 103mila euro, mentre la parte restante del danno sarà stabilita in seguito.

