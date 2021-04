Un uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di borgo Trento dopo esser precipitato dal secondo piano di un palazzo in viale Manzoni a Verona.

Infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Verona. Dalle prime informazioni giunte dal personale del Suem 118, verso le 16 e 20 un operaio è precipitato dal secondo piano di un palazzo in viale Manzoni in borgo Milano mentre stava sostituendo delle tende per il sole.

Avvisati i soccorsi, il personale medico del 118 è giunto sul posto con automedica e ambulanza infermierizzata. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di borgo Trento. Sul posto anche la polizia e Spisal per gli accertamenti del caso.

