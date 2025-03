Ragazza ha una crisi di panico e si blocca sul ponte tibetano di Torri

Ragazza di 20 anni ha una crisi di panico e si blocca durante l’escursione sul ponte tibetano di Torri del Benaco.

Domenica 23, poco prima delle 18, una ragazza di 20 anni residente a Milano è stata colta da una crisi di panico lungo il sentiero che conduce al ponte tibetano di Torri del Benaco.

La giovane, che si trovava con i genitori, si è bloccata prima dell’attraversamento, senza riuscire a proseguire. La Centrale del 118 è stata allertata e ha inviato sul posto l’elicottero di Verona emergenza.

Un tecnico del Soccorso alpino è stato calato con un verricello di 15 metri per raggiungere la ragazza. Dopo essere stata recuperata, è stata trasportata all’ospedale di Borgo Trento per accertamenti. I genitori l’hanno poi raggiunta in ospedale.