Piomba in casa di moglie e figlio nonostante il divieto di avvicinamento

Arrestato 39enne dopo che si era presentato in casa di moglie e figlio nonostante il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri.

È stato arrestato dalla polizia per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il trentanovenne indiano che ieri sera, noncurante della misura cautelare a cui era sottoposto, si è ripresentato nell’abitazione che condivideva con la moglie che l’aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia appena pochi giorni prima.

L’uomo, a cui era stata notificata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa appena poche ore prima, avrebbe dovuto mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla moglie e dal figlio, oltre al divieto di comunicare con loro.

Ciononostante, il trentanovenne è rientrato in casa utilizzando un mazzo di chiavi in suo possesso, dicendo alla moglie che non aveva alcuna intenzione di lasciare l’abitazione. Dopo essere riuscita a farlo uscire di casa, la donna ha subito contattato la centrale operativa della Questura segnalando che il marito era rimasto fuori dalla porta dell’abitazione continuando a bussare con insistenza e, in pochi minuti, gli agenti delle Volanti sono intervenuti e hanno arrestato il trentanovenne. Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto.