Un 45enne è stato arrestato dai carabinieri per lesioni dopo aver picchiato la compagna, 50enne di Verona, in pieno centro.

I carabinieri del Norm di Verona nella nottata di ieri, 5 febbraio, hanno arrestato un cittadino extracomunitario di 45 anni, residente nell’hinterland milanese, noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di lesioni nei confronti della propria compagna, una 50enne veronese del posto.

L’intervento dei militari dell’Arma è stato tempestivo, riuscendo a interrompere una condotta che, sarebbe potuta degenerare in fatti ben più gravi.

Nello specifico, le urla e le richieste di aiuto della 50enne hanno immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini i quali, prontamente, hanno contattato il Numero Unico d’Emergenza 112 segnalando l’evento. Dopo pochi minuti, i carabinieri raggiungevano la struttura ricettiva, in pieno centro storico, dove la donna dimorava. Sul posto, si sono recati anche gli operatori del 118 che, supportati dai carabinieri, accedevano nell’appartamento; appena dentro, hanno notato evidenti macchie di sangue e la donna versare in un forte stato di shock, ferita, tanto da necessitare del tempestivo intervento dei sanitari che, poi, in considerazione delle condizioni in cui versava, decidevano il trasferimento presso il nosocomio scaligero per le cure del caso.

Fermato e identificato.

Il 45enne, una volta fermato e identificato, veniva condotto presso gli Uffici del Comando Provinciale di via Salvo D’acquisto dove, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per il giorno seguente, in quanto gravemente indiziato di lesioni personali.

Nella mattina odierna il 45enne è stato condotto innanzi al giudice del Tribunale Scaligero, il quale ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione alla persona offesa, compresi i luoghi da lei frequentati, disponend0 l’applicazione del “braccialetto elettronico”.