Incidente a Cerea, investita una donna di 65 anni.

Grave incidente della strada nella serata di oggi, venerdì 18 ottobre, a Cerea: intorno alle 20 una persona, una donna di 65 anni, è stata investita in via Cavamento. Al vaglio della polizia locale le cause dell’investimento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica: la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.