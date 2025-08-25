Pedala contromano sulla Transpolesana: ciclista fermato e multato

Ciclista 51enne contromano sulla corsia di emergenza della Transpolesana 434: fermato e multato dai vigili di Bovolone.

Momenti di paura sulla statale 434 “Transpolesana”, dove un uomo di 51 anni, originario del Kazakistan, è stato sorpreso a pedalare contromano lungo la corsia di emergenza. L’episodio, come racconta La Voce di Rovigo, è avvenuto sabato 4 agosto nei pressi di San Pietro di Morubio, in direzione Verona, sotto gli occhi increduli di automobilisti e camionisti costretti a fare rischiose manovre per evitarlo.

L’intervento della polizia locale di Bovolone ha posto fine al pericoloso tragitto. L’uomo, fermato e messo in sicurezza, non ha saputo fornire spiegazioni convincenti. Gli agenti gli hanno contestato la violazione del Codice della strada che vieta la circolazione delle biciclette sulle strade extraurbane principali.

La sanzione, pari a 42 euro (29,40 con pagamento immediato), è stata riscossa sul posto poiché il ciclista non è residente in Italia. Accompagnato fuori dalla superstrada al primo svincolo, l’uomo ha concluso così una “scorciatoia” che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

Secondo il distretto VR5C, si tratta del primo caso accertato di ciclista fermato sulla 434, già teatro di segnalazioni legate a presenze anomale, tra fauna selvatica e mezzi non autorizzati.