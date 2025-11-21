Jannik Sinner sul lago di Garda dopo le Atp Finals, il campione altoatesino si diletta giocando a golf con Matteo Manassero.

Jannik Sinner ha scelto il lago di Garda per una pausa dopo un mese decisamente ricco di successi. Reduce dalle Atp Finals di Torino, il campione altoatesino si è concesso qualche giorno di meritato riposo sulla sponda bresciana del lago.

E tra le altre cose ne ha approfittato per staccare dalla routine e dedicarsi al golf. Appena arrivato, il tennista ha infatti trascorso una giornata sui green del Garda Golf Country Club di Soiano. E’ lì che ha incontrato Matteo Manassero, fresco di ritorno dalla stagione sul PGA Tour statunitense.

“Siamo onorati di aver accolto Jannik Sinner presso il nostro Circolo – scrive il club -. La sua visita è stata un vero privilegio per tutto il nostro team, e siamo lieti di avergli garantito la privacy e il comfort che si addicono a un campione di livello mondiale”. Nella foto diffusa dal club, i due campioni sono ritratti insieme alla Club House.