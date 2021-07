Nubifragi e grandinate, la Regione Veneto apre lo stato di crisi

La Regione Veneto apre lo stato di crisi dopo le grandinate.

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato lo stato di crisi a seguito dei violenti nubifragi con grandinate e forti raffiche di vento che ieri hanno interessato molte zone del Veneto, in particolare le province di Verona, di Vicenza e la zona di Porto Tolle.

Il decreto rimarrà “aperto” in attesa che i comuni interessati effettuino le opportune ricognizioni e il censimento dei danni provocati dal maltempo a opere pubbliche e ai privati. Contestualmente, il presidente Zaia ha avviato le procedure per lo stato di calamità naturale, per il ristoro ai danni che hanno interessato le attività agricole.

