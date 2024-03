Niente spesa, sciopero dei supermercati la vigilia di Pasqua

Sciopero dei supermercati anche a Verona nel giorno della vigilia di Pasqua.

Sciopero dei lavoratori dei supermercati in Veneto, e naturalmente anche a Verona, nel giorno della vigilia di Pasqua, sabato 30 marzo. La manifestazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs. Una serie di presidi e di iniziative pubbliche sono inoltre in programma domani in Veneto, proprio nell’ambito dello sciopero per il mancato rinnovo del contratto nelle strutture della grande distribuzione.

La vertenza riguarda a livello nazionale circa 500mila addetti della Gdo, in Veneto 30mila, il 65% rappresentato da donne. Le iniziative si terranno tra le 9 e le 13.30. A Verona una manifestazione è prevista dalle 10 alle 12 in piazza dei Signori, davanti alla Prefettura.