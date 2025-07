Due giovani sono stati arrestati dopo aver minacciato la vigilante del Mc Donald’s di volto San Luca per avere cibo gratis.

Sono stati arrestati dalla polizia di Stato di Verona i due cittadini di origine marocchina, di 27 e 28 anni, che la scorsa notte hanno creato scompiglio all’esterno del Mc Donald’s di volto San Luca, a due passi da piazza Bra. A entrambi i giovani sono stati contestati i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’intervento delle Volanti è scattato a seguito di numerose segnalazioni di una lite in corso, giunte alla Centrale Operativa della Questura poco dopo la mezzanotte.

Quando gli agenti hanno raggiunto l’esterno del fast food, hanno immediatamente individuato una delle persone coinvolte, ancora intenta a spingere un uomo, intervenuto per sedare l’aggressione poco prima perpetrata ai danni dell’addetta alla security del locale. Le informazioni raccolte sul posto hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’alterco che, in quella circostanza, sarebbe scattato dopo che due giovani, presentatisi in stato di alterazione davanti al locale, avevano estratto delle bottiglie di vetro vuote dai pantaloni e avevano cominciato a minacciare di morte la vigilante, tentando di colpirla al fine di ottenere del cibo gratis e pretendendo che la stessa pagasse il conto per loro – episodio, tra l’altro, che sembrerebbe essersi già verificato in passato.

È stato proprio mentre i poliziotti raccoglievano la testimonianza della donna, che la stessa ha riconosciuto, e segnalato, il secondo aggressore, rimasto nelle immediate vicinanze del locale, subito raggiunto e identificato dagli agenti.

Il comportamento aggressivo dei due giovani descritto dall’addetta alla security e confermato, poi, dall’uomo intervenuto in sua difesa, è stato mantenuto anche nel corso di tutte le fasi degli accertamenti: morsi, sputi, calci e pugni verso gli agenti, nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’atteggiamento violento di entrambi ha richiamato l’attenzione di diversi passanti ed ha richiesto dunque, per garantire l’incolumità di tutti i presenti, l’intervento di più pattuglie.

Comportamento aggressivo e violento.

Nel corso del tragitto verso gli uffici di Lungadige Galtarossa, separati, ciascuno all’interno di una Volante, i due giovani hanno tentato in ogni modo di interrompere la marcia dei veicoli, colpendo con testate violente il plexiglass divisorio delle cellule di sicurezza interne; uno di loro, il più grande, è riuscito a danneggiare il lunotto posteriore destro dell’auto, causando la fuoriuscita del finestrino, colpito ripetutamente con violenti calci.

Anche una volta raggiunta la Questura, i due giovani non hanno desistito e hanno a mantenuto un comportamento non collaborativo e aggressivo, provocando danni anche all’interno della stanza d’attesa, dove si effettuano gli accertamenti.

I due coetanei, già noti alle forze dell’ordine, gravati da numerosi precedenti per reati di diversa natura e irregolari sul territorio nazionale, sono comparsi questa mattina davanti al giudice che, dopo la convalida degli arresti, ha disposto nei soli confronti del ventottenne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana.

A causa del comportamento violento dei due arrestati, 3 polizotti sono stati condotti presso l’ospedale di Borgo Roma dal quale, dopo le cure necessarie, sono stati dimessi con cinque giorni prognosi.