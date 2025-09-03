Maxi sgombero della polizia locale di Verona in zona Basso Acquar: 13 persone denunciate per occupazione abusiva.

Maxi sgombero della polizia locale di Verona in Basso Acquar, 13 persone denunciate. Stamane, mercoledì 3 settembre, all’alba, venti ufficiali e agenti della polizia locale di Verona sono intervenuti nella zona di via Basso Acquar, a sud del capoluogo, per liberare una vasta area composta da due edifici in stato di abbandono e un terreno incolto, dove era stata segnalata la presenza di numerose persone.

“Una importante operazione – sottolinea l’assessora alla Sicurezza, Stefania Zivelonghi – realizzata grazie alla professionalità e impegno della polizia locale e alla collaborazione dei cittadini che hanno intercettato e segnalato elementi di criticità dell’area. Il contrasto al fenomeno delle occupazioni occupazione richiede la responsabilizzazione di tutte le parti interessate, inclusi i proprietari”.

Sono 13 le persone in stato di fermo.

Sono 13 le persone che sono state poste in stato di fermo, in attesa delle verifiche sulla regolarità dei titoli di soggiorno. Tutti sono stati denunciati per occupazione di edificio. Sono state rinvenute sei biciclette e un monopattino, probabili proventi di un furto, una decina di grammi di hashish e sei autovetture prive di copertura assicurativa che sono state sequestrate.

L’operazione è stata compiuta grazie alle segnalazioni di cittadini e alle informazioni emerse in relazione ad alcuni episodi di furti di biciclette verificatisi in centro storico. L’area è oggi completamente abbandonata: è necessario l’intervento dei proprietari per impedire ulteriori accessi abusivi e bivacchi.