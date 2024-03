Maltempo, stop alle piogge: ma resta l’allerta gialla per l’Alpone

Stop al maltempo, nei prossimi giorni niente pioggia e temperature oltre le medie: resta l’allerta gialla per l’Alpone.

Maltempo, il peggio di questa nuova ondata è passato, e il meteo regionale segnala che per i prossimi giorni non sono previste precipitazioni significative. In pianura il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con temperature leggermente superiori alla media. In montagna alternanza di nuvole e rasserenamenti con locali piovaschi sulle Prealpi nel pomeriggio di oggi, lunedì 11.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino che, dalle ore 14 di oggi, lunedì 11 marzo, alla stessa ora di domani, martedì 12 marzo, dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica nei seguenti bacini:

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (VI-BL-TV-VR)

Basso Brenta-Bacchiglione (PD-VI-VR-VE-TV)

Livenza, Lemene e Tagliamento (VE-TV)

È stato inoltre dichiarato lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nei seguenti bacini:

Piave Pedemontano BL-TV

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone VI – BL – TV –VR

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico nel bacino Alto Brenta-Bacchiglione Alpone, il CFD sottolinea in particolare la possibilità di innesco di colata detritica sul bacino del torrente Rotolon (VI), dove è in atto un monitoraggio locale. Per quanto riguarda la criticità idraulica viene invece evidenziato il permanere dei livelli superiori alla prima soglia di allerta (o il superamento per i tratti di valle) su: Agno-Guà-Fratta-Gorzone, Bacchiglione, Bisatto e Livenza.