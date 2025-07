Stop ai treni e circolazione ferroviaria sospesa tra Verona Porta Vescovo e Vicenza per lavori a marciapiedi e pensiline.

La circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Vescovo e Vicenza dalle ore 20:10 del giorno 12 luglio alle ore 07:40 del giorno 13 luglio 2025, e nuovamente dalle ore 20:10 del giorno 26 luglio alle ore 07:50 del giorno 27 luglio 2025, per consentire lo svolgimento di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Verona – Vicenza, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Durante il primo fine settimana di interruzione, saranno eseguiti lavori di rifacimento delle pensiline del primo binario presso la stazione di Verona Porta Vescovo, interventi di manutenzione dell’armamento ferroviario nei pressi di Caldiero, e attività di sistemazione dei marciapiedi e delle pensiline a San Bonifacio, propedeutiche alla realizzazione della nuova pensilina del secondo marciapiede. Contestualmente, verranno realizzate nuove canalizzazioni tra Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo, necessarie per l’installazione degli impianti di segnalamento a servizio della nuova linea.

Proseguiranno inoltre le attività di posa delle barriere antirumore a Montebello Vicentino e di trazione elettrica della nuova linea AV/AC ad Altavilla Tavernelle. Infine, nella stazione di Vicenza, si svolgeranno interventi propedeutici alla modifica delle pensiline, in vista della costruzione del nuovo sottopasso.

I lavori nel secondo fine settimana.

Nel secondo fine settimana di interruzione, saranno portati avanti i lavori di rifacimento delle pensiline del primo binario a Verona Porta Vescovo e proseguiranno le attività di manutenzione dell’armamento ferroviario, questa volta estese alla tratta tra Verona Porta Vescovo e San Bonifacio. Continueranno anche le operazioni di sistemazione dei marciapiedi e delle pensiline a San Bonifacio, insieme alla posa delle canalizzazioni per gli impianti di segnalamento tra Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo. Le attività propedeutiche per l’installazione dell’impianto di trazione elettrica ad Altavilla Tavernelle e gli interventi sulle pensiline della stazione di Vicenza per la realizzazione del nuovo sottopasso proseguiranno secondo la pianificazione prevista.