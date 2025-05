Lancio di sassi dal cavalcavia sulla bretella, a Verona torna l’incubo

Torna l’incubo sassi dal cavalcavia a Verona, l’ultimo episodio registrato sulla bretella T4 in direzione nord.

Torna l’incubo lancio di sassi dal cavalcavia a Verona: l’ultimo episodio si è verificato, come riporta il quotidiano l’Arena, martedì sera, intorno alle 21, sulla bretella T4 in direzione nord. Le telecamere di un’auto a noleggio con conducente (Ncc) hanno ripreso un giovane mentre lanciava sassi dal cavalcavia di via Friuli contro le auto in transito. L’allarme, secondo quanto riferisce il quotidiano locale, è stato dato dall’Associazione noleggio con conducente, che ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e inviato il video alla App YouPol della polizia.

Il video mostra chiaramente il ragazzo mentre prende la rincorsa e lancia i sassi, causando rallentamenti e panico tra gli automobilisti.

L’episodio riporta alla mente i drammatici casi degli anni ’90, tra cui quello del 1993 in cui morì Monica Zanotti sull’Autobrennero, colpita da un masso da 12 chili. Anche allora i responsabili erano giovani. Il lancio di sassi dai cavalcavia, lo ricordiamo, può configurare reati come tentato omicidio. Le autorità invitano alla massima attenzione e alla collaborazione per prevenire nuove tragedie.