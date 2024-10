Ladri scatenati a Verona, rapine da Zara in via Mazzini e alla Lidl

Due arresti per rapina a Verona nella giornata di mercoledì: presi di mira Zara in via Mazzini e la Lidl di corso Venezia.

Serata impegnativa quella di mercoledì 23 per i carabinieri di Verona, che hanno arrestato, in due distinti interventi, due cittadini stranieri per rapina impropria.

Il primo proprio in centro storico, presso il negozio Zara di Via Mazzini, dove un 38enne russo ha tentato di asportare un capo d’abbigliamento, cercando poi di eludere i controlli all’uscita dal locale; nella circostanza, dopo essere stato sorpreso, l’uomo ha aggredito ripetutamente l’addetto all’accoglienza ed è stato definitivamente bloccato all’ingresso dalla pattuglia dei carabinieri, prontamente intervenuta.

Il secondo episodio è avvenuto presso il supermercato Lidl di corso Venezia dove un 22enne marocchino, insieme alla compagna, sono stati scoperti dal titolare dell’esercizio mentre asportavano generi alimentari e profumi; nonostante vari inviti a far riconsegnare la merce asportata, l’uomo ha aggredito a mani nude i dipendenti e, durante la fuga, gli ha lanciato contro vari oggetti per non essere inseguito. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettarli e fermarli poco dopo, in una via limitrofa, mentre scappavano.

Le rispettive refurtive sono stati restituite agli esercizi commerciali, mentre i due stranieri sono stati arrestati e, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, trattenuti in attesa di essere condotti nella mattinata odierna innanzi il Giudice del Tribunale scaligero per il rito direttissimo.