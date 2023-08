Sbatte con la moto contro il guardrail, muore centauro veronese

Ivan Kolomiyets, 30 anni, residente nel veronese, è morto nell’incidente con la sua moto.

Si chiamava Ivan Kolomiyets, era di origine ucraina, aveva 30 anni, e abitava nel veronese: è lui la giovane vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 6 agosto, intorno alle 10.30 sulla strada statale 612 della valle di Cembra, all’altezza del Comune di Altavalle, in Trentino.

L’uomo, residente nel veronese, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Cavalese, avrebbe perso il controllo della moto andando a sbattere con violenza contro il guardrail per poi finire in una scarpata. I soccorsi sono stati chiamati da un automobilista di passaggio. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari di Altavalle e il personale sanitario, ma per Ivan, che lavorava al Mollificio Adige, non c’è stato nulla da fare.