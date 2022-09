Cadidavid, donna di 60 anni investita sulle strisce.

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì, 20, a Verona, e precisamente a Cadidavid: secondo le prime informazioni, una donna di 60 anni è stata investita intorno alle 19 mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Forte Tomba.

Non si conoscono al momento i motivi dell’investimento. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza: la donna presentava diversi traumi in varie parti del corpo, ed è stata immediatamente portata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Il conducente della moto è stato sottoposto dalla polizia locale all’alcoltest, che è risultato negativo.

(notizia in aggiornamento)