Investe due motociclisti e scappa, trovato il pirata della strada

Trovato il pirata della strada che lo scorso 19 novembre aveva urtato un moto con due persone a bordo per poi scappare.

È stato identificato il conducente che, lo scorso 19 novembre, si era dato alla fuga dopo aver provocato un incidente stradale con feriti lungo la Strada Statale 11, nel territorio comunale di Bussolengo. L’uomo, alla guida di un’autovettura, aveva urtato una moto con due persone a bordo, causando lesioni non gravi a entrambi i motociclisti, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

L’individuazione del responsabile è arrivata al termine di un’attività investigativa condotta dalla Sezione di polizia stradale di Verona, nell’ambito dei controlli e degli accertamenti dedicati alla sicurezza sulle strade. Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti, è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che ha permesso agli agenti di risalire al veicolo coinvolto e, successivamente, al suo conducente.

A conclusione dell’indagine, l’auto è stata sottoposta a sequestro, mentre al conducente è stata ritirata la patente di guida. È stata inoltre avviata la procedura per la revisione del titolo di guida. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di fuga dopo incidente con feriti.