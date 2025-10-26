Il veronese Elia Viviani alla sua ultima gara è campione del mondo su pista nella specialità Eliminazione.

Incredibile impresa di Elia Viviani, che si laurea campione del mondo a 36 anni suonati nell’ultima gara della sua carriera. Il corridore veronese si è imposto nella sua gara preferita su pista, l’Eliminazione, trionfando ai campionati mondiali di Santiago del Cile al termine di una gara condotta con grande autorevolezza, battendo all’ultima sfida il neozelandese Stewart.

Dopo aver disputato il Giro del Veneto nella sua Verona, questa come annunciato doveva essere l’ultima gara della carriera di Elia Viviani, the last dance: una conclusione migliore per il campione veronese davvero non poteva esserci. Come una favola, ma per davvero.

“Devo ringraziare la federazione che mi ha permesso di essere qui, e tutti gli altri ragazzi – ha detto un emozionato Viviani dopo la premiazione -. Non avrei potuto pretendere di più dalla mia carriera. E’ qualcosa di fenomenale. Posso solo dire grazie a tutti“.