Distrugge la segnaletica in corso Milano e fugge: raffica di incidenti nella notte

Raffica di incidenti nella notte a Verona: la polizia locale cerca il conducente dell’auto fuggito dopo aver distrutto la segnaletica in corso Milano.

Raffica di incidenti nella notte a Verona. Una fuoriuscita autonoma si è verificata alle 3 sulla regionale 62 tra Verona Nord e il bivio per l’aeroporto, dove il conducente di una Bmw, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo, distruggendo il veicolo sulla massicciata. Nessun danno all’automobilista, risultato negativo ai controlli etilometrici, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’auto.

Poco dopo le 3 altra fuoriuscita autonoma alla rotonda di viale del Lavoro, dove la conducente di una Alfa Romeo 147 ha perso il controllo del mezzo, finendo nelle siepi laterali di fronte al supermercato.

La polizia locale è alla ricerca di una autovettura di colore bianco che questa mattina alle 4 ha distrutto la segnaletica stradale e la siepe dell’area che suddivide le due semicarreggiate di corso Milano all’incrocio di via Galvani. Dopo la fuoriuscita autonoma il conducente si è diretto verso la Croce Bianca. L’invito è quello di presentarsi al Nucleo Infortunistica per non aggravare la propria posizione, considerato che sussiste l’obbligo di fermarsi anche solo per un sinistro con solo danni materiali.

Ancora una autovettura, una Mercedes classe A contro un albero in strada Bresciana questa mattina verso le otto, senza gravi conseguenze per il conducente. E infine si segnala l’investimento di un ciclista alla rotonda di via Santini da parte di una Toyota Yaris. Sono esattamente 300 gli incidenti rilevati dalla Polizia Locale da inizio anno. Lo stesso numero del medesimo periodo del 2024.