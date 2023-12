Bmw sfonda i new-jersey in cemento di Porta Nuova: l’autista era ubriaco

Verona, schianto in piazzale Porta Nuova: in una settimana, 39 gli incidenti in città.

Da domenica 10 dicembre a oggi, sabato 16, sono stati 39 gli interventi della polizia locale di Verona per il rilevamento di incidenti e sinistri stradali in ambito urbano. Ben 10 sono stati provocati da conducenti in stato alterato per ebbrezza alcolica, in alcuni casi con tassi elevati.

Gli ultimi due la notte scorsa in piazzale Porta Nuova, dove una BMW X4 ha perfino spostato i new-jersey di cemento prima del sottopasso ferroviario. Il secondo in via Rosa Morando, con una Fiat 500 che ha divelto alcuni paletti parapedoni. In entrambi i casi i conducenti avevano un tasso alcolemico superiore ad 1 gr/l.

Da inizio anno 1.570 incidenti, con 13 decessi.

Dall’inizio dell’anno sono stati rilevati 1570 incidenti, con 13 decessi e 24 feriti in prognosi riservata, gli ultimi in ordine cronologico rispettivamente in via Cipolla e in via Fincato. Da gennaio sono stati 216 i conducenti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e 31 con stato alterato da sostanze stupefacenti e psicotrope. Oltre 80 gli impianti semaforici abbattuti durante i sinistri stradali, con centinaia di cartelli e segnali stradali divelti o danneggiati.

“Nonostante i numerosi appelli e i riscontri oggettivi non vediamo un sostanziale cambio nei comportamenti alla guida – sottolinea l’assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi -. L’amministrazione e la polizia locale stanno operando con controlli e prevenzione, ma è necessario che aumenti la consapevolezza dei rischi a cui sottoponiamo noi stessi e gli altri in presenza di comportamenti inadeguati”.

“Facciamo appello alla cittadinanza di evitare di mettersi alla guida in condizioni alterate – dichiara il comandante della polizia locale Luigi Altamura –. In queste settimane prima delle feste, stiamo assistendo a numerose fuoriuscite autonome con il conducente che si addormenta alla guida dopo aver bevuto alcol, e abbiamo superato i livelli pre-pandemia. Finora le conseguenze sono state limitate, ma troviamo anche molte donne in stato alterato da alcol, una novità rispetto al passato. I controlli si intensificheranno nelle prossime settimane tra Natale, Capodanno e l’Epifania”.