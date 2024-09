Incidente in Transpolesana, camion perde il controllo e si ribalta

Camion perde il controllo e si ribalta, incidente in Transpolesana.

Camion si ribalta in Transpolesana: ancora un incidente sulla 434. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre. Intorno alle 13.30 un camion si è improvvisamente ribaltato, per cause che sono ancora da accertare, mentre percorreva la Transpolesana all’altezza di Villa Bartolomea, in direzione sud, finendo nel fossato a bordo carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118 e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo pesante dopo essere stato estratto dalle lamiere dell’abitacolo è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Per consentire i soccorsi la 434 è stata temporaneamente chiusa.