Camion finisce fuori strada, chiusa la Transpolesana a Castagnaro

Camion fuori strada, Transpolesana chiusa a Castagnaro.

Incidente questa mattina, mercoledì 12 marzo, lungo la Transpolesana 434: un camion è uscito di strada mentre percorreva la carreggiata in direzione Verona, al km 50,100 in località Castagnaro.

A causa dell’incidente, come comunica Anas, è stata temporaneamente chiusa la 434 Transpolesana, con uscita obbligatoria a Castagnaro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per ripristinare la viabilità.