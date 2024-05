Schianto in tangenziale sud tra due camion e un furgone: strada chiusa e traffico in tilt

Incidente in tangenziale sud tra due camion e un furgone, traffico in tilt.

Schianto in tangenziale sud tra due camion e un furgone, traffico in tilt: alle ore 12 di oggi, mercoledì 29 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in tangenziale sud a Verona per in incidente stradale tra due mezzi pesanti e un furgone, due persone ferite. All’altezza del km 6.200 della tangenziale, tra l’uscita di Borgo Roma e e lo svincolo della Transpolesana in direzione Vicenza, un autoarticolato, un autotreno e un furgone sono entrati in collisione.

Feriti l’autista del furgone e dell’autoarticolato, che dopo essere stati soccorsi dai sanitari presenti, sono stati ricoverati per accertamenti. Illeso invece il conducente del secondo mezzo pesante coinvolto. I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un autopompa e 5 unità, hanno messo in sicurezza i tre mezzi e contenuto lo sversamento di carburante, sul manto stradale, causato dal collasso del serbatoio dell’autoarticolato.

Durante le operazioni di soccorso, che si sono concluse intorno alle ore 14.30, si è reso necessario chiudere il tratto di strada con ripercussioni sul traffico veicolare. Sul posto anche polizia stradale per i rilievi del caso e ausiliari del traffico per il ripristino della viabilità.