Incidente tra due auto al semaforo di Borgo Roma a Verona, nello schianto coinvolte anche altre tre vetture parcheggiate.

Incidente stradale questa mattina, domenica 4 maggio, poco dopo le 8, all’incrocio semaforico tra via Legnago e via Cesena, in Borgo Roma a Verona. A scontrarsi sono state un’Audi A5 Coupé, che procedeva da San Giovanni Lupatoto in direzione Tombetta, e una Suzuki Vitara proveniente da via Cesena, intenta a svoltare a sinistra verso Lupatoto.

L’impatto è stato violento: entrambe le auto sono finite sul lato della carreggiata, danneggiando anche tre vetture in sosta. Sul posto sono intervenute quattro pattuglie della polizia locale di Verona, i vigili del fuoco, un’automedica e due ambulanze.

Due le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave, trasportate al Polo Confortini per accertamenti. Gli agenti del reparto motorizzato della polizia locale stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, non escludendo l’ipotesi del passaggio con il semaforo rosso da parte di uno dei veicoli coinvolti.