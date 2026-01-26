Schianto nel sottopasso Città di Nimes: 18enne esce di strada con la moto, è grave.

Tragedia a Città di Nimes, schianto nel sottopasso: 18enne ricoverato in condizioni critiche all’ospedale di Borgo Trento. L’impatto è stato violento: il ragazzo stava percorrendo il tunnel di Città di Nimes in direzione di via Faccio in sella alla sua Aprilia. Per cause che sono ancora al vaglio dei tecnici, il giovane ha perso il controllo della moto in un’uscita autonoma, impattando violentemente. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nella dinamica, ma la violenza dell’urto è apparsa subito estremamente grave ai primi testimoni.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasferito il diciottenne in codice rosso al Polo Confortini. La situazione ha richiesto l’intervento massiccio della polizia Locale, presente con quattro pattuglie.

Per permettere agli agenti di effettuare i rilievi planimetrici e mettere in sicurezza l’area, il sottopasso è rimasto chiuso al transito per diverse ore, causando la paralisi totale della circolazione in tutto il quadrante cittadino circostante. Le indagini proseguono per capire se a causare la perdita di controllo sia stata un’improvvisa distrazione, un malore o l’asfalto reso insidioso dal maltempo.