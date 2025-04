Incidente a San Martino Buon Albergo, auto con coppia di anziani finisce nel canale a bordo strada in piena notte.

Incidente a San Martino Buon Albergo: finiscono con l’auto nel canale in piena notte, ferita coppia di anziani. E’ successo alle 00.30 di oggi, venerdì 25 aprile, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per l’uscita autonoma di un’autovettura in via Giarette in località Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo. Gli occupanti del mezzo, una coppia di anziani, sono rimasti lievemente feriti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Caldiero, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, rimasto in bilico, e successivamente all’estrazione dei due occupanti, tra cui una persona con disabilità. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale per accertamenti.