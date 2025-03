Frontale nella notte sulla Porcilana a Caldiero, quattro feriti: due sono gravi

Incidente nella notte sulla Porcilana a Caldiero.

Incidente nella notte tra sabato e domenica sulla strada Porcilana all’altezza di Caldiero: secondo quando ricostruito intorno all’1.30 due auto si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la Porcilana nel territorio del comune di Caldiero, all’altezza del cantiere per i lavori della TAV, località Gombion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del Suem 118 con ambulanze e automediche. Il bilancio dell’incidente è di quattro persone ferite, due delle quali, estratte dopo che erano rimaste incastrate tra le lamiere, in modo grave. Due feriti sono stati traportati in codice giallo all’ospedale di San Bonifacio, i due più gravi in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell’incidente.