Cristian Rossi, 41 anni, residente a Gazzo Veronese, è la vittima del tragico incidente avvenuto a Ostiglia: ferito il nipote 15enne.

E’ Cristian Rossi, 41 anni, residente a Gazzo Veronese, la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri, domenica 29 giugno, tra Ostiglia e la frazione di Correggioli, lungo via Rovigo. Con lui in auto viaggiava il nipote 15enne, rimasto gravemente ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, l’unico mezzo coinvolto è la Honda guidata da Rossi. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un campo adiacente. L’impatto è stato fatale per il 41enne, sbalzato fuori dall’abitacolo e deceduto sul colpo.

Il nipote, residente nella zona, è stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale più vicino. Le sue condizioni sono considerate serie per i traumi riportati, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per chiarire le cause e la dinamica dell’incidente.