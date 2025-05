Un uomo di 49 anni, Sebastiano Di Mango, è morto la notte tra sabato e domenica dopo un incidente in moto a Castelnuovo.

Tragico incidente mortale nella notte tra sabato e domenica a Castelnuovo del Garda: mentre rientrava dal lavoro un uomo di 49 anni, Sebastiano Di Mango, intorno alle 2.30 ha perso il controllo della moto sulla quale stava viaggiando in via Mameli a Castelnuovo, finendo rovinosamente sull’asfalto. A pochi metri dalla casa dove abitava.

Un impatto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo. I mezzi di soccorso, arrivati prontamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Presenti, per ricostruire la dinamica del drammatico incidente, anche i carabinieri di Peschiera del Garda.