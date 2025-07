L’incidente ieri sera in via Camillo Benso di Cavour a Bovolone.

Incidente nella tarda serata di ieri a Bovolone, dove un uomo di circa 50 anni del posto è caduto con la sua moto. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto lungo via Camillo Benso di Cavour, cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’impatto è stato violento e il centauro ha riportato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli operatori del Suem 118, giunti con ambulanza e automedica. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, a Verona, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Non risultano coinvolti altri veicoli.