Tragedia della strada sul lago di Garda, giovane turista cade con la moto e muore

Incidente mortale con la moto sulla Gardesana a Malcesine: muore giovane turista tedesco di 22 anni.

Tragedia della strada nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, sul lago di Garda, a Malcesine. Secondo quanto ricostruito intorno alle 13.30 un giovane turista tedesco, 22 anni, a bordo della moto è rovinato sull’asfalto, per cause ancora da accertare, mentre percorreva la galleria di Navene, che separa Malcesine da Torbole, proprio al confine tra le province di Verona e Trento, ed è morto.

Sul posto sono accorsi i soccorritori con ambulanze ed elicottero, ma per il giovane a bordo della moto non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Presente, per i rilievi, anche la polizia stradale.

(notizia in aggiornamento)