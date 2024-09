“Droga in carcere, Montorio è piazza di spaccio”: la denuncia del sindacato

“Droga all’interno del carcere di Montorio, sempre più piazza di spaccio”: la denuncia del Sindacato di polizia penitenziaria.

“Droga in carcere a Montorio, piazza di spaccio”: il grave episodio lo denuncia Gerardo Notarfrancesco, segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Brillante operazione eseguita dal personale di polizia penitenziaria in servizio nella Casa Circondariale di Verona, che nella giornata di venerdì 13 settembre – racconta Notarfrancesco – in una sezione del reparto detentivo ha rinvenuto droga, cocaina e hashish, il tutto ben occultati all’interno delle celle. Di sicuro la droga sicuramente sarebbe stata utilizzata ai fini di spaccio all’interno dell’istituto di Verona”.

Il sindacalista spiega che “a seguito della perquisizione, due detenuti sono stati denunciati a piede libero mentre un altro detenuto e stato arrestato”.

“E’ un fenomeno sempre più in crescita quello dei tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti a livello nazionale negli istituti di pena, e anche di telefonini. L’operazione è la testimonianza della professionalità della polizia penitenziaria, che oltre a partecipare attivamente all’opera di rieducazione e trattamento, svolge con abnegazione e competenza l’attività di polizia”, commenta Donato Capece, segretario generale del primo Sindacato della polizia penitenziaria.