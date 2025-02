Incidente sulla statale 12 a Isola della Scala: morta una donna, grave il marito.

Incidente fatale per una donna nella mattinata di oggi, domenica 23 febbraio, sulla statale 12 nel territorio del comune di Isola della Scala. A scontrarsi frontalmente, secondo quanto ricostruito, un’auto con a bordo una coppia di anziani e un furgone, mentre percorrevano via dell’Abetone, intorno alle 11.30.

Nello scontro, violento, ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell’auto: all’arrivo dei soccorritori per la donna, che era sul lato passeggero, non c’era più niente da fare, mentre il marito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Pressochè illese le due persone a bordo del furgone, portate precauzionalmente in codice verde all’ospedale di Villafranca. Al vaglio dei carabinieri la dinamica del tragico incidente.