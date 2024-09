Schianto all’incrocio a San Michele, una delle auto si capovolge in strada

Verona, incidente tra due auto a San Michele: una delle due auto si ribalta.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 settembre, a San Michele: poco dopo le 13 due auto si sono scontrate, per cause ancora da accertare, all’incrocio tra via Porto San Michele e via Belluno. A cause dello scontro una delle due auto, una Citroen C3, si è ribaltata in mezzo alla strada.

Ferite le due persone a bordo della Citroen: entrambe sono state trasportate all’ospedale di Borgo Trento. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Verona.